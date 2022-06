Dall’Inghilterra | ipotesi Salah gratis al Barcellona nel 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano Mirror, Mohamedpotrebbe approdarealnel. Sempre secondo il giornale inglese l’egiziano sarebbe rimasto ancora un anno al Liverpool, avendo in tasca la promessa dei catalani di portarlo al Camp Nou nel. Il suo contratto, infatti, scade proprio nel giugno dele ilsembra in pole per prelevarlo dai Reds. SportFace.