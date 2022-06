Covid, oggi nel Lazio 2.028 nuovi casi positivi e 3 decessi: i numeri dal territorio (Di domenica 5 giugno 2022) Covid, Lazio. Continua l’opera di monitoraggio da parte delle Asl del territorio e degli uffici della Regione Lazio per accompagnare la pandemia definitivamente fuori dalla soglia di pericolo per il nostro Paese. Ecco i numeri per la giornata di oggi 5 giugno 2022. Le parole dell’Assessore D’Amato D’Amato: “oggi nel Lazio su 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028 nuovi casi positivi (-789), sono 3 i decessi (+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.226“. Lo rende noto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022). Continua l’opera di monitoraggio da parte delle Asl dele degli uffici della Regioneper accompagnare la pandemia definitivamente fuori dalla soglia di pericolo per il nostro Paese. Ecco iper la giornata di5 giugno 2022. Le parole dell’Assessore D’Amato D’Amato: “nelsu 2.723 tamponi molecolari e 10.656 tamponi antigenici per un totale di 13.379 tamponi, si registrano 2.028(-789), sono 3 i(+3), 535 i ricoverati (-2), 31 le terapie intensive ( = ) e +2.009 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 15,1%. Ia Roma città sono a quota 1.226“. Lo rende noto ...

