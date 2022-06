Conference League 2022-2023: le date e il regolamento (Di domenica 5 giugno 2022) La prima edizione della Conference League, che ha sancito il ritorno di una terza competizione europea per club a 22 anni dall’abolizione della Coppa delle Coppe, è stata un successo con diverse squadre importanti che vi hanno preso parte: anche nella stagione 2022-2023, seconda edizione del torneo, saranno presenti alcune compagini di un certo calibro come Villarreal, Fiorentina, West Ham e Nizza. Le formazioni partecipanti andranno a caccia del trofeo conquistato per la prima volta dalla Roma, che ha battuto il Feyenoord nella finale di Tirana lo scorso 25 maggio. Ricordiamo alcune regole del torneo: prima della fase a gruppi di Conference League sono previsti tre turni di qualificazione e un turno di spareggio, inoltre nessuna squadra si qualifica direttamente per i gironi. Le 32 ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022) La prima edizione della, che ha sancito il ritorno di una terza competizione europea per club a 22 anni dall’abolizione della Coppa delle Coppe, è stata un successo con diverse squadre importanti che vi hanno preso parte: anche nella stagione, seconda edizione del torneo, saranno presenti alcune compagini di un certo calibro come Villarreal, Fiorentina, West Ham e Nizza. Le formazioni partecipanti andranno a caccia del trofeo conquistato per la prima volta dalla Roma, che ha battuto il Feyenoord nella finale di Tirana lo scorso 25 maggio. Ricordiamo alcune regole del torneo: prima della fase a gruppi disono previsti tre turni di qualificazione e un turno di spareggio, inoltre nessuna squadra si qualifica direttamente per i gironi. Le 32 ...

