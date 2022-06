Challenger Forli 2022, Lorenzo Musetti piega Francesco Passaro in Finale e conquista il titolo (Di domenica 5 giugno 2022) Una vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti nella Finale del Challenger di Forlì. L’azzurro si è imposto nell’atto conclusivo contro Francesco Passaro (n.370 del mondo) in un match più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Il 21enne nativo di Perugia ha impegnato più del previsto il carrarino che, un po’ come suo solito in questo torneo, ha concesso il primo set all’avversario, salvo venir fuori nel secondo e terzo parziale con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in 2 ore e 4 minuti di partita. Primo successo stagionale per Musetti, ma ottime conferme anche per Passaro, ricordando la Finale nel Challenger di Sanremo. PRIMO SET – Il via della partita non è dei migliori per il toscano, soffrendo il pressing da fondo del ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Una vittoria in rimonta pernelladeldi Forlì. L’azzurro si è imposto nell’atto conclusivo contro(n.370 del mondo) in un match più complicato di quanto ci si potesse aspettare. Il 21enne nativo di Perugia ha impegnato più del previsto il carrarino che, un po’ come suo solito in questo torneo, ha concesso il primo set all’avversario, salvo venir fuori nel secondo e terzo parziale con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in 2 ore e 4 minuti di partita. Primo successo stagionale per, ma ottime conferme anche per, ricordando laneldi Sanremo. PRIMO SET – Il via della partita non è dei migliori per il toscano, soffrendo il pressing da fondo del ...

