Amanda Lear | la diceria che l’ha fatta diventare e rimanere famosa

"Ho fatto tutto io, sono stata io a cavalcare l'onda". Ecco le rivelazioni autentiche dell'ex compagna di Salvador Dalì e David Bowie Ha bisogno di davvero poche presentazioni. Oggi 83enne, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Sappiamo molto di lei, dato che è sulla breccia da decenni ormai. Amanda Lear è stata brava a sfruttare anche le malelingue per creare e perpetuare il suo successo. Amanda Lear (web source)Nata a Saigon, è di nazionalità francese, ma naturalizzata britannica. Per quanto concerne la carriera di cantante, ha raggiunto la popolarità grazie a singoli come "Tomorrow" e "Queen of Chinatown". Vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo. Attirò l'attenzione del pubblico nel 1973, dopo aver posato come modella fetish sulla copertina ...

