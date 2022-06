WTA Nottingham 2022 | il tabellone principale | Camila Giorgi testa di serie n 3 | presenti Sakkari e Raducanu

Leggi su oasport

(Di sabato 4 giugno 2022) Dal 6 al 12 giugno, sull’erba di, sarà di scena un WTA250 interessante per i colori azzurri. Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros,riparte da questo torneo per prepararsi in vista del torneo di Wimbledon. La marchigiana, che in passato ha dimostrato di saperci fare su questa superficie, saràdin.3 e affronterà la wild card britannica, Sonay Kartal. Un incontro, sulla carta, alla portata di, ma è evidente la necessità di esprimere il proprio tennis aggressivo per superare il turno. L’azzurra è stata inserita nello stesso quarto dell’americana Alison Riske e in caso di successo al primo round se la vedrebbe con la vincente del confronto tra la croata Donna Vekic e la padrona di casa, Harriet Dart. Roland Garros, Amélie ...