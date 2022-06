Volley, VNL femminile 2022: dominio Polonia contro la Corea del Sud (Di sabato 4 giugno 2022) E’ dominio della Polonia contro la Corea del Sud (25-9 25-23 25-11) nel terzo match della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. La formazione polacca parte subito forte concedendo solo nove punti alle avversarie nel primo set e chiudendo sul 25-9. Secondo set molto equilibrato e deciso solo al termine di una grande battaglia grazie a due vincenti della Polonia sul finale (25-23), e nel terzo parziale i biancorossi sono tornati a fare male chiudendo i conti in fretta sul 25-11. VNL femminile 2022, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL 2022: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) E’dellaladel Sud (25-9 25-23 25-11) nel terzo match dellaNations League (VNL). La formazione polacca parte subito forte concedendo solo nove punti alle avversarie nel primo set e chiudendo sul 25-9. Secondo set molto equilibrato e deciso solo al termine di una grande battaglia grazie a due vincenti dellasul finale (25-23), e nel terzo parziale i biancorossi sono tornati a fare male chiudendo i conti in fretta sul 25-11. VNL, IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE VNL: TUTTI I LIVE MASCHILI E FEMMINILI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA VNL ...

