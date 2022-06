Usa, spari sulla folla in un centro commerciale di Phoenix: muore una donna, 9 feriti tra cui un bimbo (Di sabato 4 giugno 2022) Una donna è morta e altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale di Phoenix, in Arizona. Non si fermano le sparatorie negli Usa dopo quella drammatica avvenuta in Texas in una scuola elementare. Un centinaio di persone si erano radunate per un party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel centro commerciale, poi nel parcheggio e infine in strada. Molti colpi sono stati esplosi sulla folla mentre la gente scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra i feriti anche un bambino. Phoenix, spari sulla folla Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Unaè morta e altre otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria in undi, in Arizona. Non si fermano le sparatorie negli Usa dopo quella drammatica avvenuta in Texas in una scuola elementare. Un centinaio di persone si erano radunate per un party quando è iniziato uno scontro a fuoco tra vari gruppi, prima nel, poi nel parcheggio e infine in strada. Molti colpi sono stati esplosimentre la gente scappava, ha riferito la polizia. Due donne sono ricoverate in pericolo di vita. Tra ianche un bambino.Un centinaio di persone si erano radunate per una sorta di ...

