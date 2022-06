Trovato a Roma giovane scomparso 10 giorni fa dal Padovano (Di sabato 4 giugno 2022) commenta E' stato Trovato a Roma, alla stazione Termini, Sasha Gianluigi Abbracciavento, il 28enne pasticcere scomparso 10 giorni fa dal Padovano. E' stato riconosciuto da un passante, che lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 giugno 2022) commenta E' stato, alla stazione Termini, Sasha Gianluigi Abbracciavento, il 28enne pasticcere10fa dal. E' stato riconosciuto da un passante, che lo ha ...

