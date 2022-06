Tevez dice addio al calcio | «Ho deciso di smettere | voglio allenare»

(Di sabato 4 giugno 2022) Carlos, ex attaccante della Juve, ha annunciato il ritiro dalgiocato Carlos, ex attaccante della Juve, ha annunciato il ritiro dalgiocato. Le sue dichiarazioni a Mundo Albiceleste: RITIRO – «Mi sono ritirato, è confermato. Hodiperché ho perso il mio tifoso numero uno. Ora» L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

GoalItalia : L'annuncio dell'Apache ?? - LeBombeDiVlad : ?? Carlos #Tevez dice addio al calcio giocato ???? L'#Apache si ritira dopo aver salutato un anno fa il #BocaJuniors… - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: L'annuncio dell'Apache ?? - GabryOnc : RT @GoalItalia: L'annuncio dell'Apache ?? - er_pasca : RT @GoalItalia: L'annuncio dell'Apache ?? -

Goal.com

Carlos, ex attaccante della Juve, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato Carlos, ex attaccante della Juve, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Le sue dichiarazioni a Mundo Albiceleste: RITIRO ...Commenta per primo Carlosbasta, ora il ritiro è ufficiale . A tredici mesi dalla sua ultima partita ufficiale con la maglia del Boca Juniors , l'ex attaccante di Manchester United , Juventus e Manchester City ha ... Tevez dice basta col calcio giocato: "Mi ritiro, ho dato tutto" Queste le parole di Tevez, che ha rivelato di aver perso gli stimoli dopo la morte del suo padre adottivo: “Adesso sono in pensione, lo dico ufficialmente. Ho smesso di giocare dato che ho smarrito il ...L'Apache conferma il ritiro dalla scena agonistica: "Ho ricevuto diverse offerte ma ho deciso di dire basta, ho dato tutto quello che avevo".