Østigård piace al Napoli? Svolta importante nella trattativa (Di sabato 4 giugno 2022) Leo Skiri Østigård nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia del Genoa, racimolando ben 14 presenze in Serie A. In prestito dal Brighton, è arrivato in Italia ad inizio gennaio durante il mercato di riparazione, andando a rinforzare la difesa rossoblù anche se, alla fine, tutti gli sforzi sono stati vani vista la retrocessione. Il Napoli, nonostante tutto, da qualche tempo è sulle sue tracce: sarebbe senza dubbio un buon profilo da affiancare ai vari Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Presumibilmente prenderebbe il posto di Tuanzebe, che difficilmente verrà riscattato dal club azzurro. FOTO: Getty – Østigård Genoa Secondo Il Corriere dello Sport, c’è un’importante novità nella trattativa: il norvegese ha dato il consenso per un suo trasferimento al ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Leo Skirinell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia del Genoa, racimolando ben 14 presenze in Serie A. In prestito dal Brighton, è arrivato in Italia ad inizio gennaio durante il mercato di riparazione, andando a rinforzare la difesa rossoblù anche se, alla fine, tutti gli sforzi sono stati vani vista la retrocessione. Il, nonostante tutto, da qualche tempo è sulle sue tracce: sarebbe senza dubbio un buon profilo da affiancare ai vari Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus. Presumibilmente prenderebbe il posto di Tuanzebe, che difficilmente verrà riscattato dal club azzurro. FOTO: Getty –Genoa Secondo Il Corriere dello Sport, c’è un’novità: il norvegese ha dato il consenso per un suo trasferimento al ...

