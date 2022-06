Nations League, Enrique: “Mi piace questa competizione. Non esisto più amichevoli” (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico della Nazionale spagnola, Luis Enrique, ha commentato la Nations League, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca: “Questo torneo ha sostituito le amichevoli estive. Sono finite quelle partite in cui potevi provare le cose senza paura di prenderti un colpo. Anche i giocatori hanno capito che venire in nazionale adesso, richiede sempre una massima esigenza. Mi piace questa competizione, il calcio è cambiato”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Il tecnico della Nazionale spagnola, Luis, ha commentato la, alla vigilia della sfida contro la Repubblica Ceca: “Questo torneo ha sostituito leestive. Sono finite quelle partite in cui potevi provare le cose senza paura di prenderti un colpo. Anche i giocatori hanno capito che venire in nazionale adesso, richiede sempre una massima esigenza. Mi, il calcio è cambiato”. SportFace.

Advertising

RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 gli Azzurri di Mancini incontrano la Germania di Hans-Dieter Flick, nella prima sfida di… - DiMarzio : #NationsLeague | #LuisEnrique presenta la sfida con la Repubblica Ceca. Ed elogia la competizione - DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - sportface2016 : #NationsLeague, #LuisEnrique: 'Mi piace questa competizione. Non esisto più amichevoli' - TwtFab77 : @nonscolorita @CucchiRiccardo Ma se tu avessi una contrattura o un fastidio, rischieresti per una nations league, m… -