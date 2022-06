Milano, bimbi in gita all’acquario si ritrovano a cantare “Bella ciao” in omaggio a Smuraglia (video) (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, una classe di seconda elementare si ritrova in piazza della Scala davanti alla camera ardente del partigiano Carlo Smuraglia, con le maestre che cantano Bella ciao insieme agli esponenti dell’Anpi. La loro meta originaria era l’acquario civico. Poi la deviazione, non si sa se voluta o casuale. E l’omaggio canoro al presidente onorario Anpi deceduto qualche giorno fa. La scolaresca – scrive Libero – è arrivata in piazza Scala ieri mattina guidata dalle maestre. Le insegnanti ci hanno tenuto ad assicurare che i bambini non hanno imparato Bella ciao a scuola.«”Non siamo state noi a insegnarglielo. Gli alunni che conoscevano la canzone, infatti, non l’hanno imparata tra i banchi di scuola. Ma molto probabilmente l’hanno sentita cantare dai loro ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022), una classe di seconda elementare si ritrova in piazza della Scala davanti alla camera ardente del partigiano Carlo, con le maestre che cantanoinsieme agli esponenti dell’Anpi. La loro meta originaria era l’acquario civico. Poi la deviazione, non si sa se voluta o casuale. E l’canoro al presidente onorario Anpi deceduto qualche giorno fa. La scolaresca – scrive Libero – è arrivata in piazza Scala ieri mattina guidata dalle maestre. Le insegnanti ci hanno tenuto ad assicurare che i bambini non hanno imparatoa scuola.«”Non siamo state noi a insegnarglielo. Gli alunni che conoscevano la canzone, infatti, non l’hanno imparata tra i banchi di scuola. Ma molto probabilmente l’hanno sentitadai loro ...

