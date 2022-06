Milan, tifosi premiati per lo scudetto con l’aiuto dei fan token | VIDEO (Di sabato 4 giugno 2022) Il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni dall'ultima volta. L'entusiasmo dei tifosi si è sparso per tutta Italia, con il mondo dei fan token che ha contribuito ad alimentarlo con premi esclusivi Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Ilha vinto lodopo 11 anni dall'ultima volta. L'entusiasmo deisi è sparso per tutta Italia, con il mondo dei fanche ha contribuito ad alimentarlo con premi esclusivi

Advertising

FBiasin : “Il nuovo stadio non può avere 55mila spettatori, serve un impianto grande almeno come #SanSiro”. Creare un’élite… - capuanogio : Gerry #Cardinale era in piazza Duomo domenica scorsa a festeggiare con i tifosi lo scudetto del #Milan appena conqu… - fanpage : L'operazione al cuore e il messaggio ai tifosi. Forza Alex - michievane8 : @ale_diomai @Malehdivivere @StefanoRossi_ @giannattasius Per lui iachini andava bene i soldi li mette lui penso abb… - cielorossonero : RT @MilanLiveIT: ???? La passione dei tifosi del Milan è grande ???? La campagna abbonamenti va bene -