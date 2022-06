LIVE Moto2, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: i primi sei in 60 millesimi, Vietti al Q1. Qualifiche alle 15:10 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.37 I primi sei ovvero Roberts, Dixon, Acosta, Bendsneyder, Arenas e Baltus sono racchiusi in appena 60 millesimi; accede al Q2 tra gli azzurri il solo Lorenzo Dalla Porta. 11.35 Bandiera a scacchi e Vietti non si migliora! Dovrà passare per il Q1! 11.34 Vietti non si migliora, resta il primo degli esclusi al 15esimo posto; ultimo tentativo adesso per l’azzurro. 11.33 Ultimi due minuti, tempo di time attack per andare a caccia dell’accesso diretto al Q2. 11.30 E sale in terza posizione Acosta! Appena 3 millesimi di ritardo da Roberts, Dixon a 1 millesimo. 11.28 Si migliora Pedro Acosta che sale in decima posizione, ma continua a incrementare i propri tempi nei singoli settori. 11.25 Tornano adesso a girare Somkiat Chantra e Ai Ogura, con il primo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.37 Isei ovvero Roberts, Dixon, Acosta, Bendsneyder, Arenas e Baltus sono racchiusi in appena 60; accede al Q2 tra gli azzurri il solo Lorenzo Dalla Porta. 11.35 Bandiera a scacchi enon si migliora! Dovrà passare per il Q1! 11.34non si migliora, resta il primo degli esclusi al 15esimo posto; ultimo tentativo adesso per l’azzurro. 11.33 Ultimi due minuti, tempo di time attack per andare a caccia dell’accesso diretto al Q2. 11.30 E sale in terza posizione Acosta! Appena 3di ritardo da Roberts, Dixon a 1 millesimo. 11.28 Si migliora Pedro Acosta che sale in decima posizione, ma continua a incrementare i propri tempi nei singoli settori. 11.25 Tornano adesso a girare Somkiat Chantra e Ai Ogura, con il primo ...

