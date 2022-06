India, le donne rischiano la vita per accedere all'acqua: il video dove scalano i pozzi... (Di sabato 4 giugno 2022) Rischiare la vita per avere una speranza di sopravvivenza. È quanto accade in India, nello stato del Madhya Pradesh. Un video , diventato virale sui social, in cui si vedono due donne che scalano la ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Rischiare laper avere una speranza di sopravvivenza. È quanto accade in, nello stato del Madhya Pradesh. Un, diventato virale sui social, in cui si vedono duechela ...

Advertising

Luce_news : India, le donne rischiano la vita per accedere all’acqua: il video dove scalano i pozzi a mani nude - DONNARANDOM : WOMENXX.WAITING, THINKING, ARCHETYPING©MariaPezzolla. Progetto di cinema, arte, fotografia, antropologia visiva, co… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Quelle donne nel pozzo per poche gocce d’acqua: ecco il dramma della siccità in India - TerrinoniL : Quelle donne nel pozzo per poche gocce d’acqua: ecco il dramma della siccità in India - Piergiulio58 : Siccità in India, donne rischiano la vita calandosi a mani nude nel pozzo per un vaso d’acqua - Corriere TV -