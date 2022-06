Incidente Frecciarossa | traffico sospeso sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli | tempi di percorrenza allungati anche di 90 minuti

(Di sabato 4 giugno 2022) Il giorno dopo l’del9311, che ha urtato contro l’ingresso della galleria della Serenissima, nell’area est di, il“rimane-Pescara”. Ad annunciarlo è l’ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia. Per i prossimi giorni, scrive ancora l’azienda, “i treni Altasono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionalivia Cassino e via Formia”. E questo, specificano, allunga idi“rispettivamente di 90 e 60 ...

È quanto si legge nell'ultimo aggiornamento di Infomobilità di Trenitalia dopo l'avvenuto ieri in una galleria della Capitale. 'Sono ancora in corso interventi tecnici - prosegue Trenitalia ...Minuti di panico per 216 passeggeri del9311 partito ieri alle 8,50 da Torino e ... Le cause dell'che poteva trasformarsi in un disastro sono tutte da accertare. Le Ferrovie ...Dopo l'incidente di Roma, fortunatamente senza feriti, si apre il dibattito sull'effettiva sicurezza del trasporto ferroviario ...Incidente Frecciarossa: il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma – Napoli e sulla linea Roma – Pescara. È quanto si legge sul sito di Trenitalia, in merito al deragliamento di ieri del treno Av ...