“Il più crudele dei mesi Storia di 188 vite” | Gigi Riva presenta il suo libro con Giorgio Gori

Bergamo. Il grande giornalista e inviato Gigi Riva presenta il suo libro "Il più crudele dei mesi. Storia di 188 vite" (Mondadori) domenica 5 giugno alle 20.30 alla Fiera dei Librai di Bergamo in Piazzale Alpini. Con l'autore ci saranno Giorgio Gori, Sindaco del Comune di Bergamo e Remo Morzenti Pellegrini, già rettore dell'Università di Bergamo. La serata è parte di un mini tour nel quale Riva presenta la sua ultima opera. Lunedì 6 giugno, infatti, alle 20.45 sarà alla biblioteca di Calcinate mentre martedì 7 giugno alle 18 sarà alla libreria Parole nel tempo di via Partigiani 19 a Lecco. LA TRAMA Il racconto di un dramma particolare che si fa presto universale, diventando la ...

