Gattuso non ci sta: “Io razzista e omofobo? La mia storia parla per me” (Di sabato 4 giugno 2022) “La mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata“. Rino Gattuso interviene sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per replicate alle dure accuse arrivate dalla Spagna. Il tecnico italiano infatti è dato in arrivo al Valencia, ma l’ex presidente del club Miguel Zorio ha avviato una campagna per fermare il trasferimento. “Allora cominciamo a spiegare – ha detto Gattuso -. La frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo. razzista io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand’ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “La miaper me. Io? Io? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata“. Rinointerviene sulle pagine de La Gazzetta dello Sport per replicate alle dure accuse arrivate dalla Spagna. Il tecnico italiano infatti è dato in arrivo al Valencia, ma l’ex presidente del club Miguel Zorio ha avviato una campagna per fermare il trasferimento. “Allora cominciamo a spiegare – ha detto-. La frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo.io? E allora perché avrei fatto acquistare, quand’ero al Napoli, Bakayoko? Mai avuto nulla contro i giocatori di colore, molti ...

