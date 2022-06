Evitare l' escalation della guerra con la diplomazia | la ricetta per la pace di Tajani

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) Antonio, vicepresidente di Forza Italia e coordinatore nazionale del partito, è ospite dell'edizione del 4 giugno di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Il politico azzurro è stato appena riconfermato come vicepresidente del Partito popolare europeo e approfondisce il tematra Russia ed Ucraina: “L'Italia sta lavorando per trovare una soluzione positiva, ovvero un cessate il fuoco. Le telefonate di Mario Draghi a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky servivano proprio a questo, cercava di fare qualche passo in avanti e tenere aperta la strada diplomatica. Siamo ancora lontani dal poterci sedere ad un tavolo con Putin, Zelensky e qualche intermediario come l'Onu, la Cina e la Turchia. Ma vedo ancora difficoltà, i russi continuano ad avanzare e gli ucraini non vogliono cedere parte del loro ...