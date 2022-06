Cuntami, in un documentario on the road il viaggio seducente sulle tracce del mito tra narratori e pupari (Di sabato 4 giugno 2022) Un viaggio seducente sulle tracce del mito, delle radici ancestrali, di quel senso eterno della Storia che si ripete nella tradizione orale dei narratori siciliani a partire dal puparo Mimmo Cuticchio. Cùntami, che vuol dire “raccontami”, di Giovanna Taviani è un’opera documentaria che appassiona e ipnotizza, passo dopo passo, conducendoci alla scoperta di una terra e di un popolo che non smette di sorprendere. Presentato in prima mondiale alle Giornate degli Autori – sezione Notti Veneziane – del 2021, il film ha vinto il Premio Speciale ai Nastri d’Argento nella sezione “Docufilm” e il premio della giuria del SNGCI per la sezione #Frame Italia al Festival Sguardi Altrove dove si è aggiudicato anche il Premio della giuria Iulm. Ma per il grande pubblico, Cùntami ha iniziato il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Undel, delle radici ancestrali, di quel senso eterno della Storia che si ripete nella tradizione orale deisiciliani a partire dal puparo Mimmo Cuticchio. Cùntami, che vuol dire “raccontami”, di Giovanna Taviani è un’opera documentaria che appassiona e ipnotizza, passo dopo passo, conducendoci alla scoperta di una terra e di un popolo che non smette di sorprendere. Presentato in prima mondiale alle Giornate degli Autori – sezione Notti Veneziane – del 2021, il film ha vinto il Premio Speciale ai Nastri d’Argento nella sezione “Docufilm” e il premio della giuria del SNGCI per la sezione #Frame Italia al Festival Sguardi Altrove dove si è aggiudicato anche il Premio della giuria Iulm. Ma per il grande pubblico, Cùntami ha iniziato il suo ...

Advertising

FQMagazineit : Cuntami, in un documentario on the road il viaggio seducente sulle tracce del mito tra narratori e pupari -