Tutti al mare, ma quanto ci costa il bagno selvaggio? (Di venerdì 3 giugno 2022) Posillipo e l’Arenile di bagnoli le mete preferite, con i consueti disagi di ogni anno. Gli spazi sono angusti e pieni di immondizia e non mancano i fastidiosi parcheggiatori abusivi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) Posillipo e l’Arenile dili le mete preferite, con i consueti disagi di ogni anno. Gli spazi sono angusti e pieni di immondizia e non mancano i fastidiosi parcheggiatori abusivi

