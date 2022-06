Treno deraglia in Baviera, almeno tre morti - Esteri - quotidiano.net (Di venerdì 3 giugno 2022) Ultim'ora Monaco, 3 giugno 2022 - Un Treno è deragliato vicino a Garmisch - Partenkirchen, in Baviera (Germania del Sud). La polizia tedesca parla di almeno 3 morti . E stando al resoconto dei media ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Ultim'ora Monaco, 3 giugno 2022 - Unto vicino a Garmisch - Partenkirchen, in(Germania del Sud). La polizia tedesca parla di. E stando al resoconto dei media ...

Non è noto quanti passeggeri fossero a bordo del treno né ci sono informazioni sulle cause dell' incidente , si legge su Deutsche Welle. I soccorritori sono sul posto. Dalle prime immagini si vedono ... Treno merci deraglia con un carico di ammoniaca Un treno merci è parzialmente deragliato questa mattina attorno alle 7.30 nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara, lungo i binari che scorrono parallelamente a via del Lavoro.