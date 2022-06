Traffico Roma del 03-06-2022 ore 20:00 (Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana rimondi il Traffico sulla principale rete viaria della capitale da oggi cambia la viabilità al Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 1 del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa e via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda i trasporti restano problemi sulla linea dell’alta velocità Roma Napoli a causa di un convoglio è uscito dai binari la circolazione sospesa a Roma Prenestina per tanti treni dell’alta velocità percorrono la linea convenzionale con ritardi fino a 150 minuti cancellazioni e limitazioni per la Roma Sulmona attivo un servizio bus tra Roma e Tivoli possibili cancellazioni ritardi Sui treni Intercity e regionali della linea Roma Napoli via Cassino e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondi ilsulla principale rete viaria della capitale da oggi cambia la viabilità al Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 1 del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa e via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica Per quanto riguarda i trasporti restano problemi sulla linea dell’alta velocitàNapoli a causa di un convoglio è uscito dai binari la circolazione sospesa aPrenestina per tanti treni dell’alta velocità percorrono la linea convenzionale con ritardi fino a 150 minuti cancellazioni e limitazioni per laSulmona attivo un servizio bus trae Tivoli possibili cancellazioni ritardi Sui treni Intercity e regionali della lineaNapoli via Cassino e ...

Advertising

LaStampa : Treno Alta Velocità Torino-Napoli deraglia in galleria a Roma. Illesi i 219 passeggeri, traffico ferroviario blocca… - stranifattinews : Frecciarossa esce dai binari a Roma, solo paura per 200 passeggeri e traffico ferroviario in tilt - VAIstradeanas : 20:14 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - RobertoTom60 : Notizie dall'Italia e dal Mondo: #Alta #Velocità: il Torino-Napoli #deraglia in galleria a Roma. «La frenata e il f… - LuceverdeRoma : ??? Linee AV Roma - Napoli e Roma - Pescara: il traffico permane sospeso a Roma Prenestina ? Cancellazioni e limita… -