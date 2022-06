Traffico Roma del 03-06-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondi ancora difficoltà su via Pontina per un incendio di accente la sede stradale all’altezza di Castelno Ci sono in colonna menti nelle due direzioni per un altro incendio in zona La Pisana su via del Fontanile Arenato è chiusa via dei Grimaldi ed è chiusa via Edmondo De Amicis a causa di un albero sulla carreggiata tra via della Camilluccia e viale dello Stadio Olimpico da oggi cambia la viabilità al Circo Massimo per l’allestimento del concerto di Vasco Rossi del 11 e del 12 giugno tra piazzale Ugo La Malfa e via dell’Ara massima di Ercole attenzione alla segnaletica trasporti restano problemi sulla linea dell’alta velocitàNapoli a causa di un convoglio uscito dai binari la circolazione sospesaPrenestina pertanto i treni dell’alta velocità percorrono ...