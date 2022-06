Napoli, “minacce e botte per costringere figlio di 12 anni ad accompagnarlo nelle rapine”: un 45enne arrestato dai carabinieri (Di venerdì 3 giugno 2022) minacce e percosse per costringere il figlio, di appena 12 anni, ad accompagnarlo nelle sue rapine. Anche con questa accusa un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri di Casoria su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Le accuse nei suoi confronti, oltre ai maltrattamenti in famiglia, sono anche di rapina aggravata, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo e ricettazione. Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord, hanno avuto origine dalle denunce delle persone offese e si sono sviluppate grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati presenti sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)e percosse peril, di appena 12, adsue. Anche con questa accusa un uomo di 45è statoe portato in carcere daidi Casoria su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di. Le accuse nei suoi confronti, oltre ai maltrattamenti in famiglia, sono anche di rapina aggravata, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo e ricettazione. Le indagini, coordinate dalla procura diNord, hanno avuto origine dalle denunce delle persone offese e si sono sviluppate grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati presenti sul ...

