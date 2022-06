Milan, Scaroni: 'Cardinale è un fuoriclasse. Due-tre mesi per il closing, sarà bello prendere decisioni sul mercato' (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto al Festival dell’Economia in corso a Trento, soffermandosi sulle ultime novità... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente delPaoloè intervenuto al Festival dell’Economia in corso a Trento, soffermandosi sulle ultime novità...

Advertising

AntoVitiello : Scaroni a Sky: '#Maldini? Ha parlato con Cardinale dei suoi progetti, mi sembra abbia ottenuto un accordo generale.… - AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - sportface2016 : #Milan, Paolo #Scaroni: 'Gerry #Cardinale è un fuoriclasse, ha fatto un investimento importante' - MSpekled : RT @AntoVitiello: #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto tutto… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto tutto… -