Milan, Leao chiede 7 milioni: si lavora a una maxi clausola (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Milan è a lavoro per il rinnovo di Leao che chiederebbe circa 7 milioni a stagione. Si pensa anche a una maxi clausola rescissoria Come riportato dal Corriere dello Sport, le richieste di Mendes per l'ingaggio di Leao sono ora di 7 milioni di euro a stagione. I discorsi tra l'entourage del portoghese e il Milan devono essere riallacciati dopo il passaggio di proprietà. L'idea del club rossonero è quella di venire incontro al suo attaccante, considerato unico e con enorme potenziale, ma serve il via libera di RedBird allo sforamento del tetto ingaggi. Intanto sulle tracce dell'ex Lille ci sono Psg e Manchester City: la clausola da 150 milioni con un prolungamento verrebbe alzata a 250

