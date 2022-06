Messori | «In Italia c' è anche un problema di produttività»

Leggi su panorama

(Di venerdì 3 giugno 2022) Prima il Covid, ora la guerra in Ucraina. Il mondo globalizzato, anzi, l'economia del mondo globalizzato ha dovuto fare i conti negli ultimi due anni con fatti imprevisti ed imprevedibili che ne hanno messo in dubbio dogmi e solidità. Il caro materie prime, l'inflazione alle stelle, la paura della recessione, Con Panorma.it Marcello, noto economista e docente della Luiss, ha riflettuto sulla «doppia iattura che ha messo in crisi il nostro sistema economico». Professore, dopo una pandemia, per andare peggio occorreva un conflitto bellico. «Il punto di partenza è proprio questo. Gli effetti dello shock pandemico non si erano ancora esauriti quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Le code dello shock pandemico già comportavano strozzature dal lato dell’offerta per materie prime e beni energetici che la guerra, al di là della drammaticità politica, sociale e ...