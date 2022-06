Matthew Morrison si difende dalle accuse di comportamento inappropriato, la maledizione di Glee colpisce ancora? (Di venerdì 3 giugno 2022) Anche Matthew Morrison è incappato in un episodio sgradevole che rischia di segnare la sua carriera. L’ex insegnante Will Schuester di Glee, qualche anno fa anche guest star in Grey’s Anatomy nei panni dell’ex marito violento di Jo, Morrison ha debuttato come giurato del talent show So You Think You Can Dance di Fox, ma è durato solo una settimana nel ruolo: lo stesso attore ha confermato il suo addio al programma il 27 maggio, sostenendo di aver violato le regole della produzione sui rapporti con i concorrenti. Matthew Morrison si era unito alla nuovissima giuria di SYTYCD insieme all’ex concorrente Stephen “tWitch” Boss e JoJo Siwa per la stagione 17, che ha segnato il ritorno dello show televisivo dopo tre anni. Continuerà ad apparire fino a metà giugno, visto che alcune puntate ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Ancheè incappato in un episodio sgradevole che rischia di segnare la sua carriera. L’ex insegnante Will Schuester di, qualche anno fa anche guest star in Grey’s Anatomy nei panni dell’ex marito violento di Jo,ha debuttato come giurato del talent show So You Think You Can Dance di Fox, ma è durato solo una settimana nel ruolo: lo stesso attore ha confermato il suo addio al programma il 27 maggio, sostenendo di aver violato le regole della produzione sui rapporti con i concorrenti.si era unito alla nuovissima giuria di SYTYCD insieme all’ex concorrente Stephen “tWitch” Boss e JoJo Siwa per la stagione 17, che ha segnato il ritorno dello show televisivo dopo tre anni. Continuerà ad apparire fino a metà giugno, visto che alcune puntate ...

