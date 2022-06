Lacazette lascia l’Arsenal | UFFICIALE | il francese libero a zero

(Di venerdì 3 giugno 2022) . A comunicato è direttamente il club inglese Con una notaha comunicato che Alexandrelascerà il club londinese al termine del contratto in scadenza. Ildal 30 giugno saràa parametro. LA NOTA – «Alexci lascerà al termine del suo attuale contratto, che durerà fino al 30 giugno. Da quando si è unito a noi dal Lione nel luglio 2017, Laca ha collezionato 206 presenze in tutte le competizioni, segnando 71 gol». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Dopo 206 presenze e 71 gol, l'Arsenal saluta Alexandre. L'attaccante francesei Gunners a parametro zero per fine contratto ed è già pronto a iniziare una nuova avventura: ripartirà dal Lione, dove aveva già giocato otto anni dal 2008 al ...I Gunners cercano un attaccante dopo aver salutato a gennaio Aubameyang e non aver rinnovato il contratto di. Gabriel Jesus è il prescelto ma una decisione non è ancora arrivata. Presto ...L'Arsenal saluta Alexandre Lacazette. L'attaccante francese lascia il club inglese Alexandre Lacazette lascerà l'Arsenal il prossimo 30 giugno. L'attaccante francese, quindi, non rinnoverà il contratt ...Ora è ufficiale: Alexandre Lacazette lascia l'Arsenal. Lo hanno comunicato i Gunners annunciando la fine dell'accordo col giocatore ...