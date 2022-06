Juve Stabia | Colucci si presenta | “Con me solo giocatori che danno l’anima”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nella sala stampa dello stadio Romeo Menti di Castellammare dila conferenza stampa dizione di mister Leonardo. In conferenza erano presenti anche il Presidente Andrea Langella, il socio Giuseppe Langella, l’Amministratore Unico Filippo Polcino e il direttore sportivo Giuseppe Di Bari. Ringraziamenti – “Ci tenevo a ringraziare la proprietà per la fiducia che mi ha accordato. Tutto il lavoro che svolgeremo sarà sempre condiviso, ma l’importante sarà andare a prenderecon spirito di appartenenza e questo lo dico per esperienza: chi giocherà con noi deve credere nel progetto e sudare la maglia”. Pazienza – “L’obiettivo è costruire qualcosa ma per farlo ci vuole pazienza. Ho avuto Ancelotti al suo primo anno da allenatore a Reggio Emilia, in sette ...

