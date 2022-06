Advertising

iconanews : Ispezione Gdf in ospedale Covid Bari, indagini su appalto -

Agenzia ANSA

Unadella struttura nella Fiera del Levante di Bari che ospita l'ospedale Covid è stata disposta dalla Procura di Bari nell'ambito dell'inchiesta a carico dell'ex capo della Protezione civile ...A poche ore di distanza, i militarie i funzionari ADM hanno individuato un ulteriore ... L'anomalia riscontrata ha quindi permesso l'avvio di un'approfondita mediante scarico totale dei ... Ispezione Gdf in ospedale Covid Bari, indagini su appalto - Ultima Ora (ANSA) - BARI, 03 GIU - Una ispezione della struttura nella Fiera del Levante di Bari che ospita l'ospedale Covid è stata disposta dalla Procura ...La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17504 depositata ieri 31 maggio, si è pronunciata in tema di prova nell’accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 ave ...