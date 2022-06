Inter, grana Sanchez: il cileno fa i capricci e frena l'arrivo di Dybala. Ecco il punto (Di venerdì 3 giugno 2022) La scelta è stata già comunicata all'agente del calciatore, il quale è alla ricerca di una nuova sistemazione che soddisfi il suo assistito ma al momento nulla di fatto. Alexis Sanchez non ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 3 giugno 2022) La scelta è stata già comunicata all'agente del calciatore, il quale è alla ricerca di una nuova sistemazione che soddisfi il suo assistito ma al momento nulla di fatto. Alexisnon ha...

