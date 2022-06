Il 2 giugno in Fortezza con i giovani 'Si sono sentiti parte dello Stato' (Di venerdì 3 giugno 2022) Il prefetto Maddalena De Luca coinvolge la città dopo due anni di pandemia: 'E' un posto unico al ... Leggi su lanazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Il prefetto Maddalena De Luca coinvolge la città dopo due anni di pandemia: 'E' un posto unico al ...

Advertising

Nazione_Siena : ‘PalioAcanestro’ dal 17 al 15 giugno nella Fortezza - scopriumbria : In mostra “Castiglione in Cartolina. Cent'anni di saluti postali”a palazzo della Corgna fino al 19 giugno. Lì visit… - vivereurbino : La parte alta della Fortezza Albornoz aperta al pubblico per tutto il mese di giugno - StefanoFabrizi1 : Arezzo, Estate in Fortezza 2022: dal 21 giugno tanti eventi e personaggi nazionali - emmegipress : #PittiUomo 102 a #Firenze - Fortezza da Basso - dal 14 al 17 Giugno 2022 -