Giubileo di Platino, fuochi d'artificio al castello di Windsor (Di venerdì 3 giugno 2022) Un faro viene acceso e vengono fatti esplodere fuochi d'artificio al castello di Windsor, dove la regina Elisabetta e' tornata dopo il primo giorno di celebrazioni dei suoi 70 anni di regno, Giubileo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Un faro viene acceso e vengono fatti esplodered'aldi, dove la regina Elisabetta e' tornata dopo il primo giorno di celebrazioni dei suoi 70 anni di regno,...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | Le smorfie dei principi George, Louis e Charlotte, protagonisti, negli scatti dei fotografi, del Giubileo d… - repubblica : Regno Unito, malessere per la Regina Elisabetta che domani dara' forfait al Giubileo di Platino - Adnkronos : Malessere per la #reginaElisabetta, domani non sarà a messa del Giubileo di platino. #ultimora - e_franceschini : Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II - la Repubblica - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Giubileo di platino della Regina, il segreto della popolarità di Elisabetta II [di Enrico Franceschini] -