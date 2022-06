GdS- Gollini? Accetterebbe un passaggio al Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) C'è il sì di Pierluigial, il portiere potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pierluigi, portiere dell'Atalanta,unal: "Il bolognese è rientrato dal prestito al suo club, l'Atalanta, che nel frattempo ha fatto la scelta Musso. Tra l'altro non è un segreto che il feeling fra Gasperini e il ragazzo non sia dei migliori. Ilnon ha ancora intavolato una trattativa, ma conta eventualmente di chiedere al club bergamasco una cessione in prestito, con qualche formula concordata di riscatto. Il ragazzo sarebbe felice di approdare in una grande piazza che partecipa alla Champions". Conclude il quotidiano sportivo.