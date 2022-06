Dybala e le bugie bianche: come si può sbloccare il suo arrivo all'Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre minuti, giusto il tempo di raccogliere gli applausi, accarezzare il pallone e scaraventarlo alle spalle di Donnarumma. E chissà quanti Interisti seduti sul divano davanti alla televisione saranno ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 giugno 2022) Tre minuti, giusto il tempo di raccogliere gli applausi, accarezzare il pallone e scaraventarlo alle spalle di Donnarumma. E chissà quantiisti seduti sul divano davanti alla televisione saranno ...

Advertising

MatteoBarzaghi : Marotta dal palco del Premio “L’Amico Atletico” della fondazione Cardinaletti alla domanda dove giocherà Dybala l’a… - infoitsport : Dybala e le bugie bianche: come si può sbloccare il suo arrivo all'Inter - sportli26181512 : Dybala e le bugie bianche: come si può sbloccare il suo arrivo all'Inter: Dybala e le bugie bianche: come si può sb… - RalphRossonero : @cataleta_savino @farted94 L'anno prossimo avrete Lukaku e Dybala. E a meno che non dica bugie, anche Lautaro Marti… - diannasnj : Qualcuno oggi sta cercando di presentare Pogba sotto una luce migliore di Dybala. O non conosci nessuno dei due, o… -