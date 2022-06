Covid in Toscana: ancora 3 morti (a Firenze, Lucca, Pisa), oggi 3 giugno. E 307 nuovi contagi (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono tre i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 3 giugno 2022. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 71 anni che risiedevano a Firenze, Lucca, Pisa. Mentre sono 307 (in calo ma forse anche per effetto di minori tamponi fatti ieri 2 giugno) i nuovi contagiati (129 confermati con tampone molecolare e 178 da test rapido antigenico) con età media di 54 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono tre iper coronavirus, in2022. Si tratta di due uomini e una donna con età media di 71 anni che risiedevano a. Mentre sono 307 (in calo ma forse anche per effetto di minori tamponi fatti ieri 2) iati (129 confermati con tampone molecolare e 178 da test rapido antigenico) con età media di 54 anni L'articolo proviene daPost.

