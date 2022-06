Choc in spiaggia, bimbo di 4 anni muore sotto gli occhi dei genitori. Soccorsi inutili (Di venerdì 3 giugno 2022) Termini Imerese, bimbo di 4 anni annega e muore. Due giugno tragico sulle spiagge siciliane. A perdere la vita Brian Puccio. La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti. Erano da poco passate le 14 quando, per cause ancora da accertare, un gruppo di bagnanti si è accorto che il piccolo era faccia in giù nell’acqua. Immediatamente sono scattati Soccorsi con i primi tentativi di rianimarlo in spiaggia prima di trasferirlo all’ospedale Cimino di Termini Imerese in una corsa disperata in auto ma nemmeno questo è servito a salvare la vita al piccolo. I genitori, che vivono nel quartiere Brancaccio di Palermo, sono stati preso dallo sconforto e dalla rabbia e in ospedale si sono vissuti momenti di tensione. Sul luogo della tragedia e in ospedale sono intervenuti i carabinieri che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Termini Imerese,di 4annega e. Due giugno tragico sulle spiagge siciliane. A perdere la vita Brian Puccio. La tragedia si è consumata nel giro di pochi minuti. Erano da poco passate le 14 quando, per cause ancora da accertare, un gruppo di bagnanti si è accorto che il piccolo era faccia in giù nell’acqua. Immediatamente sono scattaticon i primi tentativi di rianimarlo inprima di trasferirlo all’ospedale Cimino di Termini Imerese in una corsa disperata in auto ma nemmeno questo è servito a salvare la vita al piccolo. I, che vivono nel quartiere Brancaccio di Palermo, sono stati preso dallo sconforto e dalla rabbia e in ospedale si sono vissuti momenti di tensione. Sul luogo della tragedia e in ospedale sono intervenuti i carabinieri che ...

