"Oggi il Comune resta chiuso (i servizi essenziali sono comunque assicurati) per un piano di risparmio energetico che ci siamo dovuti imporre a causa dell'aumento enorme delle bollette in tutti gli ...

Caro energia: Comune sardo chiude per risparmiare ... giornalista e scrittore - c'è un possibile sbilancio di 100mila euro rispetto a quanto preventivato, la spesa per l'energia è triplicata, e lo Stato ce ne rimborsa meno di 20". Da qui, la decisione ... "Oggi il Comune resta chiuso (i servizi essenziali sono comunque assicurati) per un piano di risparmio energetico che ci siamo dovuti imporre a causa dell'aumento enorme delle bollette in tutti gli ed ..."