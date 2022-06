Capelli in estate, gli errori che ti fanno sembrare più vecchia (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’estate i Capelli sono protagonisti, non solo perché la luce e le giornate all’aria aperta possono valorizzarli, ma anche perché è molto importante monitornarne la salute affinché sole e mare non li rovinino. Perché i Capelli sfibrati o poco curati fanno correre il rischio di sembrare più vecchia. Ma seguendo alcuni semplici accorgimenti si può evitare il problema e sfoggiare una chioma giovane e sana. Capelli in estate, gli errori da evitare Il sole, il caldo, il salino, oppure il cloro della piscina, possono danneggiare i Capelli, per questo in estate è fondamentale prendersi ancora più cura della propria chioma. Innanzitutto evitando gli errori che rischiano di far ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 giugno 2022) Con l’sono protagonisti, non solo perché la luce e le giornate all’aria aperta possono valorizzarli, ma anche perché è molto importante monitornarne la salute affinché sole e mare non li rovinino. Perché isfibrati o poco curaticorrere il rischio dipiù. Ma seguendo alcuni semplici accorgimenti si può evitare il problema e sfoggiare una chioma giovane e sana.in, glida evitare Il sole, il caldo, il salino, oppure il cloro della piscina, possono danneggiare i, per questo inè fondamentale prendersi ancora più cura della propria chioma. Innanzitutto evitando gliche rischiano di far ...

Advertising

biondeggiando : Molto belli ?? i capelli ?? lunghi ?? d’estate ?? è ?? proprio ?? piacevole ?? asciugarli?????????? - fillequisiffle : @Grandilineo @puntinismo Se mi tagliano ancora i capelli poi mi viene il trauma dei capelli corti in estate. Non mi… - ldfz10 : ah sì l'estate quella fantastica stagione in cui se non mi phono i capelli divento riccio MA se li phono muoio nel mio sudore - Cosmopolitan_IT : Come la Venere di Botticelli: il trend capelli che li vuole lunghissimi e ondulati - VanityFairIt : Dai capelli alla skincare, passando per la cura del corpo. Prodotti mai più senza (non solo l'SPF) per aggiornare v… -