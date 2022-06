Ultime Notizie Roma del 02-06-2022 ore 07:10 (Di giovedì 2 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale giovedì 2 Giugno Buongiorno da Francesco e gli Stati Uniti informiran l’Ucraina sistemi missilistici più avanzati per colpire obiettivi strategici annunciato il presidente biden si tratta dei missili con una gittata di 80 km doppio degli orsi che gli stati che hanno fornito finora ira di Mosca Washington Jet altra benzina sul fuoco slittano ancora Intanto le sanzioni europee contro la Russia dopo L’opposizione dell’Ungheria includere il patriarca ortodosso chi eri nella lista dei destinatari delle sanzioni zitta quindi giro a Sesto pacchetto varato dal vertice europeo in serata già un mix di Russo è caduto vicino a Leopoli credo 5 persone dopo due anni di stoffa per il covid e torna la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica per la prima volta vi parteciperanno i rappresentanti della sanità in testa ai sindaci sotto lo slogan ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 giugno 2022)dailynews radiogiornale giovedì 2 Giugno Buongiorno da Francesco e gli Stati Uniti informiran l’Ucraina sistemi missilistici più avanzati per colpire obiettivi strategici annunciato il presidente biden si tratta dei missili con una gittata di 80 km doppio degli orsi che gli stati che hanno fornito finora ira di Mosca Washington Jet altra benzina sul fuoco slittano ancora Intanto le sanzioni europee contro la Russia dopo L’opposizione dell’Ungheria includere il patriarca ortodosso chi eri nella lista dei destinatari delle sanzioni zitta quindi giro a Sesto pacchetto varato dal vertice europeo in serata già un mix di Russo è caduto vicino a Leopoli credo 5 persone dopo due anni di stoffa per il covid e torna la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica per la prima volta vi parteciperanno i rappresentanti della sanità in testa ai sindaci sotto lo slogan ...

