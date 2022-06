Tragedia al Tourist Trophy 2022 | è morto Mark Purslow - News

(Di giovedì 2 giugno 2022) Si è conclusa nel peggiore dei modi la quarta giornata di prove del. Poche ore dopo la sospensione della sessione per via di una bandiera rossa causata da un incidente, è arrivata ...

Advertising

Motosprint.it

Si è conclusa nel peggiore dei modi la quarta giornata di prove delTrophy 2022 . Poche ore dopo la sospensione della sessione per via di una bandiera rossa causata da un incidente, è arrivata infatti la conferma della morte di Mark Purslow , pilota britannico ......è dedicato " maggiormente risuona e ricorda una vicenda storica indimenticata come la... 'La Squadra', 'Elisa di Rivombrosa' e altre) e al film 'The' con Jonny Deep. Boosta All'... Tragedia al Tourist Trophy 2022: è morto Mark Purslow Il pilota britannico era al secondo TT in carriera, ma un incidente a Ballagarey durante la quarta giornata di prove è risultato fatale ...Il mondo delle corse su strada e i suoi rischi saranno i protagonisti di “The Safety Catch - Nessun Rischio, Nessuna Ricompensa”: ecco di cosa si tratta ...