Salernitana, non solo Sabatini: problemi anche con Djuric (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La notizia del giorno è indubbiamente rappresentata dalla possibile rottura tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter Sabatini. Nel pensieri del numero uno granata, però, non c’è solo il rapporto incrinato con il dirigente, ma anche il futuro sempre più incerto di Milan Djuric. Simbolo e bandiera della Salernitana, il gigante bosniaco non è così sicuro di rimanere al Cavalluccio Marino nei prossimi anni. In scadenza di contratto il 30 giugno, l’attaccante attende un segnale concreto da parte della società, dopo la prima offerta di un biennale con opzione. Calciatore e agente (gli interessi sono curati da Vittorio Sabbatini) puntano invece a ottenere un triennale, consapevoli che questo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La notizia del giorno è indubbiamente rappresentata dalla possibile rottura tra il presidente Danilo Iervolino e il direttore sportivo Walter. Nel pensieri del numero uno granata, però, non c’èil rapporto incrinato con il dirigente, mail futuro sempre più incerto di Milan. Simbolo e bandiera della, il gigante bosniaco non è così sicuro di rimanere al Cavalluccio Marino nei prossimi anni. In scadenza di contratto il 30 giugno, l’attaccante attende un segnale concreto da parte della società, dopo la prima offerta di un biennale con opzione. Calciatore e agente (gli interessi sono curati da Vittorio Sabbatini) puntano invece a ottenere un triennale, consapevoli che questo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della ...

