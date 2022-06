Roland Garros 2022, Coco Gauff: “I miei genitori mi ameranno lo stesso anche se non vincerò la finale” (Di giovedì 2 giugno 2022) Una partita dominata in lungo e in largo ed un futuro roseo, oltre ad un presente già in gran spolvero. A soli 18 anni Coco Gauff conquista la finale del Roland Garros 2022 battendo per 6-3 6-1 Martina Trevisan in semifinale. La statunitense in questi giorni sulla terra rossa transalpina ha dimostrato di aver trovato già, nonostante la giovanissima età, il definitivo salto di qualità al quale era attesa. Dopodomani in campo contro la detentrice del titolo, la polacca Iga Swiatek. Le parole dell’americana dopo il successo odierno: “Sono un po’ scioccata, non ho parole per descrivere le emozioni in questo momento, grazie al pubblico”. Roland Garros 2022: Martina Trevisan si ferma in semifinale, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Una partita dominata in lungo e in largo ed un futuro roseo, oltre ad un presente già in gran spolvero. A soli 18 anniconquista ladelbattendo per 6-3 6-1 Martina Trevisan in semi. La statunitense in questi giorni sulla terra rossa transalpina ha dimostrato di aver trovato già, nonostante la giovanissima età, il definitivo salto di qualità al quale era attesa. Dopodomani in campo contro la detentrice del titolo, la polacca Iga Swiatek. Le parole dell’americana dopo il successo odierno: “Sono un po’ scioccata, non ho parole per descrivere le emozioni in questo momento, grazie al pubblico”.: Martina Trevisan si ferma in semi, ...

