Ricostruire l'Ucraina con i beni sequestrati alla Russia

È ciò che vorrebbero fare alcuni paesi occidentali, ma se ne discute molto perché non è chiaro se ci siano le basi legali per farlo

