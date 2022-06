MotoGP, Quartararo: “Rinnovo? Decisione difficile, ma la Yamaha mi ha convinto” (Di giovedì 2 giugno 2022) “Quella di rinnovare non è stata una Decisione semplice. C’è voluto un po’ di tempo per valutare tutto il progetto. Alla fine Yamaha si è impegnata molto, ha portato tante nuove persone all’interno della squadra e sa dove migliorare. Sono estremamente felice perché stanno facendo il loro meglio per capire quello che ci manca. Credo che questo progetto mi abbia portato a prendere questa Decisione un paio di settimane fa“. Lo ha detto il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, nella consueta conferenza stampa del giovedì prima del Gran Premio di Catalunya di MotoGP sul circuito di Montmelò: “Il mio primo obiettivo è avere la miglior moto. Mi hanno convinto perché hanno introdotto nuove persone che stanno lavorando duro. In passato lavoravano su alcune aree ma non ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Quella di rinnovare non è stata unasemplice. C’è voluto un po’ di tempo per valutare tutto il progetto. Alla finesi è impegnata molto, ha portato tante nuove persone all’interno della squadra e sa dove migliorare. Sono estremamente felice perché stanno facendo il loro meglio per capire quello che ci manca. Credo che questo progetto mi abbia portato a prendere questaun paio di settimane fa“. Lo ha detto il pilota della, Fabio, nella consueta conferenza stampa del giovedì prima del Gran Premio di Catalunya disul circuito di Montmelò: “Il mio primo obiettivo è avere la miglior moto. Mi hannoperché hanno introdotto nuove persone che stanno lavorando duro. In passato lavoravano su alcune aree ma non ...

