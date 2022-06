(Di giovedì 2 giugno 2022) "C'è il RePowerEu. Certamente sarebbe necessario andare oltre, non tanto con un Next Generation permanente perché l'impegno di tutti è stato considerarlo straordinario, ma riutilizzando lo stesso ...

Gentiloni,riproporre metodo Recovery legato a successo Pnrr - Economia "C'è il RePowerEu. Certamente sarebbe necessario andare oltre, non tanto con un Next Generation permanente perché l'impegno di tutti è stato considerarlo straordinario, ma riutilizzando lo stesso meto ...Finisce la pandemia e la Commissione europea torna a riproporre la sua "raccomandazione" all'Italia di aggiornare il catasto ("aligning the cadastral values to current market values") al fine di aumen ...