Fedele | “ADL quando parla fa danni | per vincere non si vendono i big”

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’ex dirigente sportivo non le manda a dire al presidente del Napoli Enrico, hato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

BARI CALCIO

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso trasmissione "Marte Sport Live", è intervenuto Enricoconsiglia Cavani a De Laurentiis CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... 'Chi ama il Napoli sa che Insigne è un giocatorealla maglia azzurra e quindi non può non ...sul mercato: 'Voglio un Napoli cazzutissimo' leggi anche I 50 migliori giovani talenti della ... Fedele: "ADL stia zitto. Entro 2/3 mesi venderà il Napoli" ForzAzzurri.net - L'ex dirigente sportivo non le manda a dire al presidente del Napoli Enrico Fedele, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto il dirigente e procuratore, Enrico Fedele, che si è così espresso sul malcontento dei tifosi del Napoli nei confronti della proprietà De ...